馬迷熟悉的歐洲名將蘇銘倫季初曾在港策騎個半月，其間上陣96次勝出11場頭馬，表現不錯。

外號神蘇（與出爐西甲冠軍馬體會前鋒蘇亞雷斯相同）的他回師歐洲已一段日子，昨晚（26日）在法國聖格盧馬場，打造近月代表作。

神蘇當時夥拍主要支持者、國際級大馬主阿加汗旗下「倚蓬萊」，勝出專供雌馬競逐的草地2100米二級賽鬥牛錦標。

賽事只得六駒參與，「倚蓬萊」最終輕取大熱門由杜滿樂主轡的「懷璧行」掄元，姿態從容不迫。

「倚蓬萊」今年轉四歲後，演出大有進步，被其練馬師羅迪普讚賞不已。

他指此駒有能力挑戰一級賽，甚至數月後上演的法國凱旋門大賽，也是其未來目標。

至於去年一級賽紅寶錦標亞軍「懷璧行」在凱旋門大賽跑第五後，於5月恢復參戰，以向本身進軍一級賽鋪路。

然而，「懷璧行」復出兩戰分別角逐三級賽遨遊法國錦標及二級賽鬥牛錦標皆屈居亞軍，兩次俱被「倚蓬萊」擊敗，可謂冤家路窄。

「懷璧行」未來將跑雌馬一級賽尚羅萬尼錦標，屆時很可能再與「倚蓬萊」同場較量。

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