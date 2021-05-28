愛爾蘭籍公司騎師郭能早前因研訊期間行為失當，被馬會判罰停牌至煞科，合共28次賽事無法參與。

其後他上訴得直獲減刑至停牌15日，周日（30日）將可恢復披甲上陣，距離個人上次出賽已接近兩個月。

郭能復出首戰即獲六匹座騎，支持度尚算不俗。

其實他早於上周一（17日）已恢復操馬，之後曾替多個馬房試大閘，為這次季尾復出鋪路。

不過，幸運之神似乎不太眷顧郭能，六匹座騎中有四匹抽排10檔或以外，且看他如何憑騎功搭夠。

當中，贏面最大的是頭場五班1800米「無極戰士」，近兩仗配班德禮均後追跑第三，遲熟長途馬已納入正軌，改爭田草1800米必合腳法。

此駒今仗初配郭能，極有可能是廐主姚本輝存心關照，須知騎練今季合作贏過四場頭馬，包括在4月初攜手憑「高大威猛」捧走二級賽主席錦標。

「無極戰士」質新當打兼近況不錯，可助郭能打響復出頭炮。

郭能今戰座騎排位

場次 馬名 馬房 排檔

一 無極戰士 姚本輝 10

四 噴火龍 霍利時 12

五 繼續精彩 葉楚航 1

六 精彩非凡 方嘉柏 6

八 健康第一 希斯 13

九 錶之銳 呂健威 10

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