處於爭霸行列的沈集成馬房，周日（30日）以六駒出賽沙田馬場，王牌馬包括第五場「蟲草天峰」及第八場「好玩福星」。

其中，「好玩福星」至今六戰三冠兩亞一第五，被譽為四歲自購新馬精英。

今場由潘頓策騎負130磅排7檔，增程初跑三班1400米，並將首次綁脷（T1）出賽。

馬會首席受薪董事祁禮謙今午（27日）發出一份關於「好玩福星」的通告如下：

練馬師沈集成申請替上述賽事宣佈出賽馬匹「好玩福星」在配備中加入繫舌帶。

受薪董事小組就此事向他作出查詢。

「好玩福星」上仗於3月31日在全天候跑道獲勝時，僅佩戴環形口銜鐵出賽。

此外，「好玩福星」於1月10日勝出最近一場草地賽時，佩戴頭罩及環形口銜鐵出賽。

沈集成解釋，「好玩福星」上仗勝出後被發現氣管內有很多血，他遂替該駒加入繫舌帶出操，而他對該駒佩戴此項配備操練時的表現感到滿意。

因此，他於5月21日讓「好玩福星」綁繫舌帶參與沙田試閘，以進一步判斷該駒佩戴此項配備出賽會有何表現。

他說，該駒在是次試閘中再度表現良佳，並確認當日（5月21日，當時潘頓因傷無晨操）策騎該駒的騎師巴度認為日後讓該駒綁繫舌帶出賽將對牠有利。

小組經考慮沈集成就此項申請所提出的理據，包括該駒上次試閘時的表現後，已批准「好玩福星」在上述賽事中綁繫舌帶上陣。

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