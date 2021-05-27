蘇偉賢今季表現持續理想，不論新舊馬都交出好成績，周日（30日）賢廐出馬九匹，且看能否繼續數糊，進一步提升頭馬數字。

第五場質新馬「合夥雄心」，初出幾乎一鳴驚人，僅以短馬頭位屈居第二，但上仗增程跑1400米卻落敗而回。

蘇偉賢表示「合夥雄心」仍年輕，今次回師首戰的1200米，有望勝回一仗。

蘇偉賢受訪時說：「『合夥雄心』初出時後追甚勁，表現令人滿意，始終當時只跑過一仗，仍在摸索階段。」

「『合夥雄心』翌仗增程角逐1400米，可能是第二次出賽併發症，此駒未能像首戰般發揮強橫後勁。」

「幸好這匹質新馬進度維持良好，狀態依然對辦。」

「今次我安排『合夥雄心』回師首戰之1200米，希望馬匹有過兩次作賽經驗，能夠有所進步。」

至於舊馬方面，頭場「勇晉大師」同樣值得留意。

蘇偉賢表示這匹低班馬上季尾表現出色，連勝兩場五班1400米，可惜馬兒經過暑期後，狀態大幅滑落，加上健康曾出現小毛病，所以今季成績平平。

「勇晉大師」上賽增程角逐2000米，早段無快馬，本身可自行放頭，跑法與之前不同，結果取得第四名。

今次「勇晉大師」縮程跑1800米，蘇偉賢期望馬兒季尾繼續保持水準，可乘勇爭取好成績。

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