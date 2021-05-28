沙田馬場周日（30日）戰火重燃，十場賽事獲安排於B跑道進行。

此跑道整體大熱門成績不俗，在不少途程的大熱門勝率都有三成以上。

短途賽1200米方面，近三季田草B跑道上演過38場此程賽事，大熱門勝出當中14次，勝率高達三成七，大熱門跑入前四名的比率更高達八成七，非常誇張。

在這次日馬賽事中，最尾兩場皆編排1200米，估計「胆大威猛」及「好眼光」極有可能成為大熱門，兩駒均都可望交出好成績。

另外，第三場跑田草1600米三級賽獅子山錦標，應屆香港打吡冠軍「達心星」將會出爭是項分級賽，頗大機會成為大熱門。

近三季田草B跑道，曾跑過12次一哩賽，大熱門贏過當中五場，勝出率達四成二。

今次「達心星」負輕磅出擊，相信這匹打吡盟主大有可能取得兩連勝。

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