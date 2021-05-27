新西蘭馬后「旋律美人」早前跑畢東奔盃宣佈退役後，旋即已在黃金海岸神奇百萬雌馬拍賣會以260萬澳元被售出。

不過，在同一拍賣會上，來自西澳的另一馬后Arcadia Queen卻不太順利。

由於馬主目標是以400萬澳元出售，但在場買家最後最高喊價都只有340萬，故Arcadia Queen被收回並且將會在私人市場再作交易。

馬主其後更表示，假如最後未能成功交易，將會安排Arcadia Queen前往歐洲配種。

Arcadia Queen在西澳時戰績彪炳，出賽六次獲五冠，包括一場一級賽。

其後轉到澳洲服役並由華禮納訓練下再奪兩項一級賽，可惜因傷患被迫提早退役配種。

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