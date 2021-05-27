蔡約翰近期重新發動攻勢，對上兩次田戰都有馬贏，而且近七次沙田賽事，六次有王牌馬上名。

今次（30日）沙田日賽，他將兩匹王牌馬「先兵」及「好眼光」一併交由愛將莫雷拉上陣，應是馬房出擊重心。

翻查紀錄，4月至今沙田日賽，蔡廐共有七匹王牌馬配莫雷拉上陣，取得三冠一亞兩季一殿全入前四名，證明此部署乃出擊訊號。

今戰二人兩匹合作馬「先兵」及「好眼光」均有王牌在身，已擺明車馬出擊求勝。

第五場「先兵」初出即打王牌，配雷神列陣四班田草1200米，部署似足上次（23日）沙田日馬一出即勝之三歲同齡廐侶「神之水滴」。

加上同主廐侶「翩翩」（已退役）初出即入Q，此駒做足工夫才上陣，有力一鳴驚人。

至於第十場「好眼光」首三次出賽均於雷神胯下勝出，上仗改配田泰安首度不入三甲，賽後被驗出不良於行，名次不能作準。

如今出王牌回配雷神，可期重振聲威。

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