周日（30日）沙田賽事，第十場二班1200米的希廐馬「肥仔叻叻」在港初次登場。

此駒在澳洲七戰五冠一亞，勝出路程由1100至1400米，來港後兩試大閘均有好走勢，有權操好即拼。

不過希斯受訪時直言，一匹自購馬來港首戰即勝，存在一定難度，但仍然希望「肥仔叻叻」可以克服。

希斯受訪時說：「『肥仔叻叻』今年1月才抵港，來港只有四個半月左右。」

「牠是匹高頭大馬，來港初期甚肥，抵港後慢慢減磅收身，循序漸進做工夫，目前其狀態尚算理想。」

「『肥仔叻叻』是匹具質素的E布自購馬，牠在澳洲表現不錯，不過自購馬來港後一出即勝的例子並不太多。」

「『肥仔叻叻』最近出試泥閘姿態輕鬆，雖然我認為牠跑泥地不及草地，但仍在泥閘有好走勢，已令我感到滿意，今次在港初次登場，希望有驚喜表現。」

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