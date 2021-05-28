周日（30日）在第十場二班1200米列陣的「必長勝」，是文家良2001年開倉以來首匹一出即勝的自購馬。

文家良曾表示，透過「潮州大兄」馬主林良成介紹，首度與「必」系這件老牌綵衣合作，並期待續為馬主建功。

「必長勝」今場改由巴度操刀，此馬上場負於同樣由騎者策騎的「十二馬」得第二名。

周日（30日）巴度接手「必長勝」的帥權，這位法國騎師分析說：「『必長勝』目前的狀態非常弗。」

「牠是一匹年輕、持續進步的賽駒，牠今場負輕磅具有優勢，我認為牠有可能勝出二班賽事，這方面我是有一定信心的。」

「文家良保養『必長勝』功夫得宜，馬兒整季都維持作戰水準，陣上多次有接近的演出。」

「今戰田草1200米乃合適射程範圍，我認為今仗有一定信心。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199