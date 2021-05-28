隨著疫情漸趨緩和，馬會於本月17日開始，放寬讓馬主入倉探望愛駒。

馬主陳家樑在今日（28日）下午入呂健威馬房，探望準馬王「金鎗六十」，並親手餵紅蘿蔔給愛駒吃。

陳家樑高興地說：「自去年10月起至今，我已有七個月沒有探『金鎗六十』了。」

「今天我很高興可以見到牠，牠仍然好好火呢，但現時天氣真是太熱了，牠提早休息放暑假，下季再戰。」

「金鎗六十」在港累積17Ｗ，今季七捷全勝，包括勝出香港一哩錦標，以及三冠大賽首兩關董事盃（1600米）及香港金盃（2000米）。

原本「金鎗六十」已報爭本屆遮打盃，不過幕後認為2400米非該駒理想路程，因此決定提早讓馬兒歇暑。

根據馬會早前公佈，馬主現時可以在星期一、二、四、五（賽馬日及公眾假期除外）的下午3點至5點可以入馬房探訪馬匹，探訪時段每節最多是30分鐘。

每個馬主可以帶一位來賓入馬房，亦都需要同練馬師預約先可以，每個馬房在每節探訪時段，不可容納多過八位來賓。

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