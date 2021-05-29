周日（30日）沙田賽事，第九場三班1200米之「胆大威猛」，上仗在波健士胯下跑第二，僅以頭位不敵頭馬「大紅蜂」。

「大紅蜂」再出即以輕鬆姿態再贏，證明賽事水準甚高；今次波健士停賽，「胆大威猛」即由其巴西同鄉莫雷拉接手，必受馬迷重視。

「威猛」系馬主李明安受訪時表示，今戰不論波健士是否停賽，「胆大威猛」都會換人上陣。

李明安說：「『胆大威猛』上場以短距離屈居第二，賽後姚本輝解釋，此駒落敗主要原因是輸人，所以下仗會易配，結果找來莫雷拉操刀，希望人馬可以擦出火花。」

「『胆大威猛』上仗硬撼『大紅蜂』，頭馬再出贏得輕鬆，賽事水準甚高。」

「據我所知，馬兒目前狀態維持得很好，今次續跑累積兩勝的田草1200米，路程有根有據，我希望牠可重開勝門。」

「對手方面，我個人覺得『帝豪寶寶』最有威脅，此駒最近連勝兩場三班賽，實力已獲充分證明，必須重視。」

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