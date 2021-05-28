翻查近四季獅子山錦標日戰果，鄭俊偉三度有冷Win進賬，頭馬包括「皇仁大師」（11倍）、「駿王」（63倍）和上季「牛精輝煌」（22倍）。

今期（30日）鄭俊偉出五駒，第一場「為善聚樂」、二場「友盈友福」皆具備出冷本錢，不妨一吼。

第一場五班1800米「為善聚樂」，上仗跑第二只加一分，現評22分仍處淘汰區，想逃出生天寸土必爭，值得再追。

第二場四班1400米「友盈友福」，上仗跑第二在港首次入三甲，已完全適應水土，縮程跑1400米亦合腳法，坐位望贏。

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