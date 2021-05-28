周日（30日）沙田賽事，其中一個焦點是應屆打吡盟主，方嘉柏鎮倉寶「達心星」將會復出跑第三場國際三級賽1600米獅子山錦標。

「達心星」上場在打吡大賽擊敗「將王」成功奪冠，今仗由2000米縮程跑1600米，莫雷拉認為更合此駒發揮。

莫雷拉受訪時說：「『達心星』雖然贏2000米打吡大賽，但我個人認為牠跑較短的路程更合適，現階段跑一哩比2000米更合適。」

「我和方嘉柏都認為，『達心星』目前跑一哩更有把握，牠跑同程威力最強。」

「我很高興見到此駒報跑1600米的獅子山錦標，但我估計方嘉柏下季仍會安排牠再次挑戰2000米。」

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