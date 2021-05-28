愛爾蘭騎師郭能早前因為研訊時的行為被牌照委員會暫停其牌照至煞科， 之後上訴得直，減刑至周日復出。

郭能育有四名兒子，騎者缺戰近兩個月零收入，當然希望復出即有馬贏，幫補家計。

在眾多練馬師中，姚本輝算是十分撐郭能。郭能停牌前最後一匹頭馬正是姚廐的「高大威猛」，此馬更贏出二級賽主席錦標。周日郭能復出，頭場即策騎姚廐的「無極戰士」出戰五班1800米，如果先拔頭籌，當是話題之一。

郭能說：「我感謝所有支持我的人，我熱切期待周日復出之戰，並希望交出好成績。『無極戰士』近期表現不俗，我曾花過一些時間，教導馬兒一些出閘技巧，此馬在出閘方面曾有一些壞習慣，例如牠試過衝閘。」

「此馬今場跑1800米，我認為可以應付，這可幫助牠較易投入賽事節奏，由於排10檔起步，多數會留後，此馬向來不是出閘最快的賽駒，只要馬兒沿途保持平衡，找到理想位置去跑，末段便可以保持勁勢，此馬近兩戰均獲季軍，反映狀態不俗，我希望一復出即有頭馬見面。」

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