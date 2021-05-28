周俊樂今季已勝出42場賽事，成績大躍進，暫居騎師榜第六位，只落後第五位何澤堯八場，在告東尼獎仍有勝算。

韋達自5月12日「當家精神」在周俊樂胯下贏馬後，連續四次賽事交白卷。

周日（30日）有愛徒刑滿復出，韋廐派七駒上陣，其中四駒配周俊樂，牌面絕對不差。

第七場三班1200米「大雷暴」，今季三戰同程獲亞季殿各一，演出可靠。

此駒上仗被「快快有」和「青心星」鬥燒仍可入位，只負於頭馬「星運明爵」一乘半，後駒再出輕鬆連捷，證明賽事水準高。

「大雷暴」復課由兩師徒輪流操，備受重視，馬兒狀態有進無退，強手已去可補中贏馬。

第九場三班1200米「會長之星」，配周俊樂兩戰同程贏晒，人馬最合拍，上仗排11檔早段放得快仍可帶到，難度甚高。

「會長之星」賽前落草地快跳，狀態依然咁弗，升班只負113磅輕飄飄，抽到1檔如虎添翼，等埋樂仔復出才上陣，有力再下一城。

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