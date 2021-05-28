今午（28日）共有羅廐「繽紛遊戲」、沈廐「怡昌福星」及時廐「新強精英」退役，前兩駒皆有列陣剛周三（26日）谷草夜馬。

「繽紛遊戲」首季服役成績美滿，八戰取得五冠一亞一季佳績，不過其後兩季未能再次交出頭馬。

這匹六歲馬剛戰改跑谷草一哩，臨場落飛至4.9倍，然而在薛恩胯下只能跑入第八名，相隔兩日被幕後入紙申請退役。

同樣現年六歲的「怡昌福星」曾由三位練馬師訓練，其中在苗廐時分別在谷草及泥地1200米取得兩捷。

今季中這匹本地拍賣會由苗廐轉投沈廐，不過五戰皆未能獲勝，包括剛周三在潘頓胯下跑入季軍，延至今天告別綠茵場。

「新強精英」上季出賽一次大敗，今季深受左前腿傷患影響一直未能上陣。

此駒在5月22日試閘不及格後再無任何踱步或快跳工夫，最終被馬主放棄。

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