巴度今季暫時取得53Ｗ，穩居騎師龍虎榜第四位。

周日（30日）沙田賽事，騎者對角逐第七場三班1200米的「十二馬」較為睇好。

此匹賢廐馬上場在田草今仗續配贏馬拍檔巴度，騎練季內五次攜手摘得桂冠，合作如魚得水，可望再踏勝門。

巴度說：「『十二馬』上場雖然贏得比較驚險，但牠出閘敏捷，充分利用排四檔的優勢，末段的衝刺力仍然很強勁。」

「『十二馬』今季五戰兩冠兩位，陣上表現忠心準繩，我深信牠仍在進步之中。」

「牠目前狀態很弗，牠的跑法彈性，希望克服外檔的阻力，再下一城。」

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