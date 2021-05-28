早前第七次捧走肯塔基打吡的美國著名練馬師巴富達，因為其打吡冠軍Medina Spirit賽後被驗出血液含有違禁物質，紐約馬會當時已宣佈暫時禁止他在三個馬場派馬上陣。

禍不單行，巴富達廐內一匹名為Noodles的兩歲未出賽馬突然死亡，令到練者事業再受到打擊。

不過最新消息指，加州賽馬會表示不會禁止巴富達在該州份派馬出賽。

加州賽馬會在聲明指出，由於肯塔基打吡冠軍Medina Spirit的頭馬資格仍未被褫奪，而且亦未有證據顯示Noodles的死亡與馬房有關係，故該會認為在相關聆訊有結果前，不適宜叫停巴富達的馬師牌照，亦意味住巴富達可在加州的一眾馬場派馬參賽。

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