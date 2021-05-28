馬會今晨（28日）宣佈，共有兩匹法國及一匹愛爾蘭自購馬來港服役，牠們將於下周一（31日）早上6時45分抵達香港。

當中以愛爾蘭自購馬To Glory較有看點，本身在當地服役五戰兩勝，來港前最後一仗角逐鄧多克馬場的1600米膠沙地賽事，以5.5馬位大勝亞軍Rebel Step凱旋而歸。

Rebel Step隨後入選參加一級賽愛爾蘭二千堅尼，可見賽績水準不弱。

此駒兩次獲勝皆角逐好地，相反三次出戰受天雨影響的場地均三甲不入，因此這匹三歲馬預期能夠適應本港較乾快的場地。

To Glory曾在兩項二級賽上陣，其中在鐵路錦標跑第五名，不過該役亞軍「來運耀星」為一級賽鳳凰錦標冠軍，可見此駒有一定實力。

這匹三歲馬父系「豪華房車」為一哩好手，外祖父為前馬王「威爾頓」，因此To Glory只要適應本港環境，有權成為東廐下季打吡棋子。

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