田泰安與太太Xaviere剛周五（21日）在社交網站曬恩愛，紀念結婚一周年。

剛周日（23日）田泰安在沙田賽事即夥拍苗廐「勇戰神駒」爆冷贏出G1遮打盃，同日贏埋「星運明爵」起孖而回。

周五（28日）田泰安在社交網上寫道，今天是其愛妻Xaviere生日，並向太太送上祝福。

田泰安表示Xaviere是上天賜給他的禮物，並祝福太太幸福快樂，最後不忘寫上I Love You（我愛你），相信Xaviere一定冧爆。

周日（30日）沙田賽事，田泰安策騎九駒列陣，剛周日騎者成功起孖賀結婚一周年，未知周日會否贏馬賀太太生日。

田泰安座騎實力甚強，其中第三場三級賽1600米獅子山錦標「幸福笑容」錦標，「幸福笑容」上場冠軍一哩賽硬撼準馬王「金鎗六十」，搏輸後拉倉投沈集成。

幕後已表明心迹，馬兒曾在田泰安胯下贏過三場，人馬合拍，是騎者的捧盃希望。

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