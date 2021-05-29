曾訓練澳洲不敗馬后「魚子精華」的練馬師莫德日前發表爭議言論，他表示澳洲練馬師比歐洲整體水準更出色，甚至是全世界最強。

莫德率先提及新鮮出爐的一級賽東奔盃冠軍「品德高尚」，此駒以往由殿堂級練馬師司徒德爵士訓練時，在英國出賽的最高成就僅為三級賽冠軍。

不過此駒今年改赴澳洲並改由年輕女練馬師凌靄琛（Annabel Neasham）訓練後，這匹六歲馬表現大有進步，剛戰更以七馬位之先擊敗亞軍「口甜舌滑」勇奪一級賽東奔盃冠軍。

莫德表示，雖然司徒德爵士已是享負盛名的練馬師，不過凌靄琛接手「品德高尚」後，令馬兒有飛躍進步，可見後者的能力已更勝一籌。

而莫德指出，澳洲練馬師思想較開放，訓練馬匹手法亦較先進，因此很多在歐洲成績一般的賽駒，改由完全不同的操練模式後，便能有所突破。

而歐洲練馬師則較為保守，若果幕後認定馬兒的性能，部署則不會作出改變。

莫德這番言論引發不少爭議，不少歐洲馬迷認為「品德高尚」等駒的例子是反映澳洲賽事水準低落，並非當地練馬師特別出色。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199