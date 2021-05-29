資深馬主譚榮根現時養有兩匹現役馬，計為「好眼光」及「勇眼光」，分別由蔡約翰及希斯訓練。

沙田馬場周日（30日）舉行十場日馬，「好眼光」休息三個半月後復出，將會出戰第十場二班1200米，屆時將回配莫雷拉上陣。

「好眼光」上仗挾三連勝的勢頭初次角逐第二班，然而最後卻三甲不入，賽後被發現右前腿不良於行及氣管多痰，隨後馬房讓這匹四歲馬休息。

「好眼光」豹隱期間，同主馬「勇眼光」則連番出賽，然而卻常常只能跑入前列卻未能獲勝，未能讓馬主譚榮根再嘗拉頭馬滋味。

今次「好眼光」養精蓄銳復出上陣，回配雷神更予人信心，可期重響勝鼓。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199