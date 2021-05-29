本地騎師梁家俊今季已取得37場頭馬，追平本身在2017至2018馬季締造的個人最佳紀錄。

現時馬季仍有13個賽事日尚未舉行，相信騎者超越本身最佳頭馬數字，可謂易如反掌。

沙田馬場周日（30日）舉行十場草地日馬，梁家俊共有八匹座騎，當中以第六場「水箭龜」及第七場「怡心聲」最具贏馬機會。

「水箭龜」今季唯一頭馬正是角逐田草2000米，本身贏馬評分為70分，現評68分相當有利。

賽前這匹五歲馬連課拍跳，符合霍利時馬房近期搏殺手法，因此今仗有望重返凱旋門。

「怡心聲」上仗沿途走外叠蝕位仍能所負不遠，反映此駒實力應能立足於第三班。

今仗排檔大幅轉好，加上最強對手「十二馬」負磅加重並轉排外檔，今次「怡心聲」有望摘下季內第三捷。

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