近期全城熱話一定係打完疫苗有樓抽獎，地產建設商會主席梁志堅作出回應，商會呼籲發展商鼓勵員工打疫苗。

至於仲有冇地產商跟風攞樓出來抽獎，就真係拭目以待。

梁生除咗係地產界名人之外，本身亦係馬主，佢同朋友組成新馬車會所團體，目前名下現役馬為姚本輝馬房之「神駿馬車」。

「神駿馬車」今季初連勝兩場四班田草1200米，當時梁生都冇到場拉頭馬。

輾轉差唔多半年後，馬匹今仗由三班回降四班跑贏馬路程，當然是贏馬黃金機會。

近期疫情放緩，話唔定梁生會同朋友一齊入場為愛駒打氣，隨時拉返場頭馬唔奇。

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