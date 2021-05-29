今次賽事（30日）應屆冠軍騎師潘頓騎足十場，當中有唔少實力分子，有望連場數糊。

第四場四班1400米，潘頓夥拍羅富全馬房「鎧運之星」上陣。此駒近兩仗均大敗逾十個馬位而回，按理沒理由惹來騎者青睞。

翻查大前仗三班田草1200米，前五名其後合共取得七冠兩季佳績，反映跑第六的「鎧運之星」已交出不俗水準。

「鎧運之星」減夠分回師四班，即報跑唯一贏馬同程，賽前試閘表現有前有後，今次抽黃金一檔出閘，各項條件四正，有望重敲勝鼓。

第九場三班1200米，方嘉柏馬房「佐治勇駒」今次莫雷拉棄騎兼排12檔，表面上難予人信心，但馬匹實力不容輕視。

上仗（總場次410）跑同班同程，冠軍「手到回來」、亞軍「人和家興」、季軍「帝豪寶寶」及殿軍「會長之星」其後合共奪四冠兩亞三季，反映同場初出跑第五的「佐治勇駒」表現不差。

「佐治勇駒」休息三個月再出操足而臨，季尾階段體力佔先，同場大部份對手實力見頂，只要今仗交出水準，未嘗不可拼出頭來。

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