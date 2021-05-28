近期天氣越來越熱，令到馬場草地越來越乾快，亦可能會令不少馬匹不適應過硬場地而受傷。

繼應屆女皇盃盟主「唯獨愛你」回到日本後發現腳部腫脹後，無敗三冠馬后「謀勇兼備」及應屆日本橡樹大賽冠軍Uberleben亦相繼被發現腳部出現健康問題，需要放草休養。

據馬主相關人士報道，「謀勇兼備」在遠征回日後，已經發現腳部有不妥，最後證實為右前腳韌帶發炎，預計需要九個月才能完全康復，因此將避戰一系列大賽，最快明年四月才能復出。

至於Uberleben在賽後亦被驗出右前肌腱腫脹，雖然經過治療後無大礙，但練馬師手塚貴久表示為安全起見，亦將會安排牠放草。

「唯獨愛你」（2019）、「謀勇兼備」（2020）及Uberleben（2021）分別為近三屆日本橡樹大賽冠軍，現在竟一同出現健康問題需休息，可謂相當巧合。

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