這次（30日）沙田日馬編賽十場，特別彩池可算「回復正常」，例如三T由第四至第六場組成。

馬季尚餘個半月賽事，馬迷慣有唞暑費之說，希望自己可在煞科日贏筆大錢，然後開心放暑假。

今期各項特別彩池中，三T可謂一枝獨秀，皆因只得它有多寶累積，兼且預計派彩最高，相關數字分別為3,700萬左右及6,000萬。

以三、四歲年輕馬近期走勢計，這次田戰三T順序三關馬膽可以是「四季喜」（丁廐）、「先兵」（蔡廐）及「加州十大」（東廐）。

三歲「四季喜」明顯是有質素的馬壇生力軍，上賽跑1200米大熱未竟全功，如今加程移師1400米，可期順利補中開齋。

同樣三歲的「先兵」乃Sebring一族，同父119分名駒「忠心勇士」當初出道連勝三場田草短途，前駒操足初出，有望旗開得勝。

四歲「加州十大」連跑兩場田草1800米均屈居亞軍，增程轉戰2000米求變求勝，鬥志完全有保證。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199