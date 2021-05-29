幾位前列練馬師季尾繼續維持好表現，呂健威是其中之一！

雖然他目前成績稍為落後，爭冠路並不容易，不過周日（30日）呂廐陣容依然強勁，有望爭取頭馬，收窄與其他對手的差距。

第四場「五邑之星」今季開始服役，演出尚算不俗，今次回師田賽，機會不容忽視。

呂健威受訪時說：「『五邑之星』質素尚新，跑過幾場表現唔錯，曾經於谷中1200米兩度奪亞，不過始終仍未勝出。」

「今次即管作出新嘗試，安排轉回田草希望有所突破。」

「此駒操練理想，狀態保持良好水平，今次排位欠佳當然會考驗發揮，尤幸本身質新進步，希望臨場有好演出，爭取佳績。」

第八場「悅跑得」上仗因腳傷退出，練者隨即安排此駒運往從化接受操練，可幸馬兒很快復原，並在試閘有良好走勢，今次有理想狀態應付賽事。

「悅跑得」季尾狀態來得及時，贏馬開齋後再出繼續上名，儘管今次負133磅難度唔低，依然是爭勝份子。

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