苗禮德近期旺氣迫人，先憑「勇戰神駒」捧走今季最後一項一級賽遮打盃，剛戰（26日）又以「飛霸龍」爆冷食尾糊，認真犀利。

其實練者近期督操亦份外積極，可見成功非僥倖之餘，季尾攻勢會繼續保持。

今晨（29日）並非苗廐主要課期，苗禮德依然安排今次獅子山錦標賽日（30日）全部戰馬到內圈操練，包括「路路富貴」、「波哥哥」、「劍在九天」、「高瞻遠矚」及「高耀智星」。

雖然練者未有觀看，不過當馬匹操練完畢，他已在機坪守候，倚欄逐一細看各駒動作，狀甚重視。

畢竟馬房當旺，苗廐馬今戰依然具留意價值。

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