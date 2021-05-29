周三（6月2日）谷草九場夜賽，史卓豐刑滿復出，波健士、蔡明紹、班德禮及黃俊則正值停賽。

第三班1200米（第一組）：「金鷹翱翔」由時廐轉入呂健威馬房初出，由潘明輝接手帥權。

「嘉應精英」近四戰配潘頓獲一冠一亞，今仗改配見習生周俊樂，潘頓則策同場「超威星」。

第三班1200米（第二組）：「戰熊三千」上場配莫雷拉跑第三名，雷神今場續策「加州凱歌」，巴度接手「戰熊三千」。

第三班1650米：「肥仔威威」上場配潘頓跑第五，今場改配何澤堯，而潘頓騎同場新勝馬「一定美麗」。

第四班1000米：「開心好友」近三場均配黃皓楠獲一亞，今場換上莫雷拉。

第四班1650米： 「優達星」上場配馬雅跑第八名，今仗獲同鄉莫雷拉垂青。

第四班1800米： 「勝利波幅」上場配何澤堯跑第六名，今場改配莫雷拉。

「甲烷」上場配見習生周俊樂跑第二名，今場改配田泰安，而周俊樂則策同場「紅麗舍」。

第五班1000米： 「電訊飛彈」上場配班德禮僅跑第十名，今場換上莫雷拉壓陣。

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