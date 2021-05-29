澳門氹仔馬場今午（29日）上演打吡前哨戰之一打吡預賽，結果由港澳資深馬主譚少強名下「浩勝駿逸」，在法國騎師安萬堯胯下爆冷奪冠，捧盃練馬師是摩利高（摩加利兒子）。

四歲澳洲自購馬「浩勝駿逸」早前於草地1200米，錄得本身在澳門首捷。

如今在第三場增程首戰1500米，復由安萬堯執韁，早段一直跟前在包廂位置競跑，形勢十分有利。

「浩勝駿逸」入正直路後徐徐加程上前，及至末段望空隨即脫穎而出，以相當輕鬆的姿態榮膺今年打吡預賽冠軍。

贏出今場三級賽後，此駒按例獲得本屆打吡參賽資格，將於7月25日星期日挑戰羣雄。

至於摩利高全場雙龍出海，餘下的「縱橫萬里」（馬主敖大德）夥拍高君濤跑第二，個人包辦打吡預賽連贏，可謂盡領風騷。

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