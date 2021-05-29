蔡明紹連贏兩日手風順，今期（30日）沙田日馬徐雨石供騎「天地同心」和「好友利」要盯緊。

騎練近四匹合作馬獲三冠，頭馬是「和氣生財」（兩次）及「莎皇者」，今戰兩人有「天地同心」及「好友利」合作，加上蔡明紹跑完今日便停賽，必把握機會爭勝。

第二場四班1400米「天地同心」，曾勝田草同程合腳法，狀態長期見勇，只負114磅輕飄飄，必成冷門吼得過。

第四場四班1400米「好友利」，三捷兩在同程取得，路程拿手，今季評47分贏馬，輾轉減至44分有利，抽到二檔形勢好，有力重開勝門。

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