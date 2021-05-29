沙田馬場周日（30日）設有十場草地日賽，各場均有從化兵列陣，當中有兩駒特別值得關注。

第三場國際三級賽1600米獅子山錦標，賀賢馬房八歲良駒「百步穿雲」，季內七戰所負不遠，卻始終與頭馬無緣。

此駒上仗跑第四後，被運往從化受訓一段時間，並曾兩度試草閘在前列歸來，狀態顯然不俗。

潘明輝以往曾策「百步穿雲」五次獲兩季，賀賢如今安排人馬重逢，戰意毋庸置疑。

第五場四班1200米，羅富全馬房之「翡翠鳳凰」，上仗終於在田泰安胯下勝出同程，服役首度報捷。

同場賽事亞軍馬「聲勢」，翌仗轉戰谷草1200米即勝，賽事水準極高。

上次賽後，「翡翠鳳凰」被送上從化受訓，並在當地做過快工夫，備戰似足剛周三（26日）在谷夜入Q的「俏芳華」。

「翡翠鳳凰」休息接近一個月後再戰，今次佔了體力優勢，有望再下一城。

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