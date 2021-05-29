《玄機解馬》第三季第39集，將在周六（29日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》播出。

今集繼續有兩位《競馬Fact Check》主持富仔同Paris都會一齊上嚟，同老師嚟個《玄機》crossover《Fact Check》！

繼上集Paris爆完咁多料之後，今集輪到富仔被拷問啦，佢自己喺馬圈多年，經歷都有番咁上下，但佢一樣身兼多職，到底邊瓣最啱佢做、適合做幕前定幕後？

碧霞老師又會幫富仔點相，到底富仔係咪天生橫財命好，所以先做講馬佬呢？未來日子佢又應該朝咩方向邁進？

另外全新環節，碧霞老師會同大家卜卦，睇吓周日（30日）嘅賽事利熱門定易爆冷，仲會卜吓馬圈最焦點嘅熱話！

咁豐富嘅內容，記得要留意今集《玄機解馬》！碧霞老師同富仔、Paris，都會提供周日沙田賽事心水馬。

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