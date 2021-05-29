星期日（30日）沙田有十場草地日馬賽事進行，其中兩駒上次落飛敗走，今仗可望捲土重來。

第二場四班1400米，方嘉柏馬房四歲澳洲自購馬「川河明駒」在港暫11戰不勝，近仗卻開始受到注視。

「川河明駒」上賽配班德禮初跑谷草，臨場是10倍半冷，惟閘前票數開始湧到，最終開跑時為7.1倍，跌幅達29%。

結果「川河明駒」中段蝕位踩油上前，可惜未能貫注到底，只能於一哩途程跑第八。

如今回師本身唯一上名途程田草1400米，轉由莫雷拉發揮，決心拼個明明白白。

第六場三班2000米，「高瞻遠矚」季內加盟苗禮德馬房，去年12月份由莫雷拉打開轉廐勝門，翌仗增添一席亞軍。

「高瞻遠矚」上賽由賀銘年策騎出戰谷草2200米，臨場本有8.5倍，閘前受到大戶狙擊，跌到5倍開跑，減幅超過41%。

結果「高瞻遠矚」當時跑第五未竟全功，周日回師三捷強項田草2000米，續配賀銘年未嘗不可收復前失。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199