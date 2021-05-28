香港的一代短途霸主「蓮華生輝」，在香港實際上沒有甚麼宿敵。

但真的沒有歡喜冤家嗎？有，在新加坡，那就是星馬賽馬歷史裡成就最輝煌的「火箭人」。

「蓮華生輝」跟「火箭人」第一次碰頭，在2009年5月17日，地點是新加坡克蘭芝馬場，跑的是1200米KrisFlyer國際短途錦標。

一整條直路，便是單對單的纏鬥，結果「蓮華生輝」在柏寶胯下以馬頸位壓倒「火箭人」掄元。

2010年的KrisFIyer國際短途錦標，「蓮華生輝」因之前曾攪腸沙尚在休養而沒有前往獅城衛冕。

可是，「火箭人」仍屈居亞軍，又是輸馬頸位，而且這回的冠軍也是香港代表，方嘉柏訓練、普萊西主轡的「綠色駿威」是也。

2010年年底，「火箭人」挾勇奪杜拜金莎軒錦標的聲威來港，兩度遇上已從全盛期滑落的「蓮華生輝」。

在馬會短途錦標，邀得高雅志押陣的「火箭人」跑得平頭冠軍，「蓮華生輝」跑第五；到了香港短途錦標，兩駒雙雙不敵南非代表「卡通飛機」，「火箭人」亞軍，「蓮華生輝」季軍。

2011年5月22日，兩駒最後一次對壘，地點仍是牠們首次碰面時的克蘭芝馬場，跑的仍是KrisFlyer國際短途錦標，「蓮華生輝」已今非昔比，「火箭人」卻正處巔峰，沿途緊躡「火箭人」的「蓮華生輝」末段力弱，只跑第六；「火箭人」輕輕鬆鬆大勝近四個馬位而回。

撰文：余伯樂

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