應屆香港盃殿軍「野田優驥」回到日本後一直處於休養狀態，包括大阪盃等一級賽皆選擇避戰。

近日這匹六歲佳駟將有進一步部署，「野田優驥」將會連續第三年角逐安田紀念賽，屆時將由池添謙一主轡。

「野田優驥」在2017年奪得朝日盃未來錦標後，其後七次挑戰一級賽皆無功而還，2019及2020年角逐安田紀念賽分別獲得第16及第13名。

安田紀念賽將於6月6日在東京競馬場舉行，「野田優驥」休息接近半年後復出，且看能否利用新鮮感在此項傳統一哩大賽交出好成績。

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