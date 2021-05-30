今期（30日）田草十場日馬，有三匹上仗跑獲亞軍的實力級賽駒，可以再今仗出頭坐正，值得加倍留意。

第四場四班1400米，丁廐「四季喜」上場直路早段受阻，被有班利的「會長之星」走甩，就算末段追勢強勁也力追不及，惟看其走勢一定非第四班可留。

雖然鞍上人史卓豐停賽，但換上何澤堯威力無減，可望贏馬而回。

至於第六場跑三班2000米，「加州十大」已連場搏輸做阿二，告仔性格必然會想盡辦法交代。

今仗雖然增程，但對手與近兩戰其實差不多，由田泰安換上莫雷拉心意極為明顯，相信都會跑高很多。

同樣換上雷神的，還有第九場三班1200米「胆大威猛」。

此駒上仗放到最後兩步，只是僅敗於再出再贏、季內已三捷的「大紅蜂」，但頭二馬已雙雙拋離馬群，可見水準極高。

「胆大威猛」現在大熟當打，鞍上人由波健士變成莫雷拉，戰力大幅提升，值得優先選擇。

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