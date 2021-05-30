這次（30日）田草日馬賽果偏冷，所指的是頭馬賠率，尤以下半場為甚，先有第六場「安承」（文廐）58倍勝出，繼而有第八場「團結力量」（姚廐）56倍掄元。

五歲澳洲自購新馬「團結力量」上季出道，表現早熟，五戰錄得一冠兩亞，包括在季尾由史卓豐爆半冷贏四班1400米開齋。

此駒升上第三班跑後本來兩戰皆北，今場初配華將上陣，回師1400米卻與楊明綸一拍即合，負輕磅由頭放到尾，一併敲響季內及三班賽勝鼓。

更具意義的是楊明綸藉此打破四個月頭馬荒，且是個人近五年內首替姚廐建功。

這位資深華將今季增至有八Win，其中一半都有逾30倍獨贏，當中又以1月底贏谷夜的64倍「變數」最冷。

「團結力量」今仗殺退加程初跑1400米的次熱門「好玩福星」，後駒臨尾力追不及屈居亞軍，惟仍創造近六戰三冠三亞不失Q。

第八場三、四名依次是「健康第一」及「高耀智星」，前駒冷到97倍，造就老將郭能復出首天初次入圍。

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