上周日（23日）已完成了今季最後一場一級賽遮打盃，上季馬王「時時精綵」只能跑第三。

賽後「時時精綵」總獎金增至逾8,349萬餘元，超越了「爆冷」（已退役），成為香港賽馬史上第二匹贏最多獎金的賽駒，相信已可名留青史。

不過，呢匹前馬王已七歲高齡，明年更會轉八歲，退役大概就快發生。

此駒馬主王明澤之子王經緯表示相信「時時精綵」未來應不會再參賽，現時正物色地方給牠頤養天年，有待父親王明澤作最後決定。

「時時精綵」在港服役以來32戰全入前五名，取得11冠11亞5季，牠的忠心準繩將會長留馬迷心中。

撰文：關志彬

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