練馬師方嘉柏今季火力全開，現時成為爭冠大熱，雖然對手蔡約翰亦十分強勢，但方仔都不甘示弱，質新馬及來投馬都交到貨。

剛戰（26日）小勝蔡約翰一比零，周日（30）派出更強陣容，可望借勢重返榜首。

雖然大家重心可能會落在打吡盟主「達心星」身上，但出戰尾場二班草地1200米的「星運男爵」，絕對不能忽視。

「星運男爵」來港前兩出兩捷，而且均以誇張姿態大勝而回，當時已經備受注視。

而落地首場亦表現甚佳，在末段取位欠佳下仍跑第四，負於頭馬「加州雷電」一個馬位而壓到「幸運快車」，可見實力非凡。

之後數度挑戰1400米，但始終無功而還，最後方嘉柏亦面對現實，安排馬匹回師1200米。

結果「星運男爵」上場重現本色，以全場最快末段21.81秒，在不可能位置追上來，僅僅飲恨跑第二。

該場水準十分高，頭馬「韋小寶」上仗跑三級賽有第四，季軍「錶之未來」翌戰與「速遞奇兵」串Q，甚至第四名「手到回來」其後也獲冠季各一，「星運男爵」居此班可以說十分着數。

今場負磅仍然甚輕，而且與楊明綸亦合拍，只要當日場地利追，相信可以打開在港勝門。

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