華籍練馬師文家良經歷4月份一口氣摘下八Win佳績之後，踏入5月旺氣持續，在本月份最後兩個賽月均告起孖得手。

文廐挾剛次谷草夜馬（26日）起孖之餘威，今期（30日）派出六駒迎戰，馬房早於第五場已爆出冷門「安承」（58倍），再有「無敵勇士」在第七場入Q。

至第九場第三班1200米，季內已曾於同程立功的「都柏名駒」後上制勝，首度征服第三班之餘，更以頭馬時間1分8秒29，打破同馬房「電子群星」所保持的同程班際紀錄，前駒今次締速快0.02秒。

文家良連續兩戰起孖，距離上季全季頭馬31場，只差兩Win。

第九場單Win及組合獨贏A1分別派61元及16.5元，二重彩派649元。

第二至四名馬匹依次是「佐治勇駒」、「運來福星」與「南區有」。

此外，華籍騎師何澤堯策「佐治勇駒」獲亞，跑完第九場提早勝出今期騎師王，騎者現時累積42分，比排第二位的莫雷拉已多出14分。

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