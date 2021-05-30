第四場第四班1400米：「四季喜」初出跑田草1200米後上第五走光，上場再跑同程，臨場熱到只得2.1倍W，可惜後上不及再次跑入亞席。

今次（30日）被安排增程跑1400米，非常正確做法。

昨日（29日）開飛1.3倍超熱，早飛相當勁，5點回上2.3倍，現時企住2.3倍W，1.4倍位置。

早飛相當重，睇飛今場係好有信心可以贏馬，熱就熱啲，但以馬匹實力嚟講，勝望依然最大。

「川河進駒」上場初跑同程臨場冷到183倍，但後上第五走咗光。

昨日開飛34倍，5點大幅落到16倍，現時15倍W，4.4倍位置。

今場明顯有隔夜飛支持，相信臨場票數應該仲會下調，睇飛今場有些少信心，隨時贏晒。

「鎧運之星」跑番贏馬路程，排到好位兼重配潘頓，昨日開飛14倍，5點落到8.9倍，現時9.2倍W，2.5倍位置。

早飛雖然唔係好勁，但今場形勢對呢匹馬有利，相信應該可以殺入前列。

「閃耀光芒」繼續跑1400米， 吸收過上場經驗，相信今場應該會跑得好。

昨日開飛41倍，5點落到29倍，現時26倍W，7.1倍位置。

以現時呢個賠率計係非常值博，今場一定要兼顧。

提供：3四季喜、7川河進駒、2鎧運之星、6閃耀光芒

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