第八場第三班1400米：「好玩福星」今季四歲自購新馬，季內成績非常出色，至今已取得3W2P。

雖然跑泥地比較出色，但季內首場頭馬係跑田草1200米。

小休個多月後再跑，今次（30日）被安排增程跑田草1400米，雖然係初跑此程，但睇馬匹陣上腳法嚟睇應該合適。

昨日開飛6.3倍，5點企住6倍，現時輕輕落到5.3倍，2.3倍位置。

早飛到晒位，賽前試閘備戰走勢非常輕鬆，睇隔夜飛今場係有信心出擊。

「幸運傳奇」今季集中跑同程田草1400米，雖然尚未贏馬，但表現穩定，往往都能起前列返嚟。

今場續跑呢個首本路程，田泰安繼續策騎上陣，又係奇兵一路。

昨日開飛9.9倍，5點輕輕落到9.3倍，現時8.5倍W，2.9倍位置。

有早餐飛到位，只要臨場跑道形勢有利前置，呢匹馬今場絕對有優勢有力一放到底。

「高耀智星」呢匹有質素嘅馬，上季表現非常出色，可惜其後因傷患影響，今季表現非常一般。

直到上場跑同程，突如其來跑入一席冷位差點贏馬，馬匹似乎有復蘇跡象。

今場原裝配搭繼續跑田草1400米，排好位及負輕磅，晨課睇馬匹狀態比上場好，今場應該可以保持上場水準。

昨日開飛5.1倍，5點回上6.5倍，現時7倍W，2.4倍位置。

墊底飛到晒位，睇飛今場有信心爭勝。

「悅跑得」今季集中跑泥地短途，表現有贏有位。

上場跑番田草都能後上跑入一席冷位置，今場安排跑田草1400米，必然合適。

昨日開飛19倍，5點輕輕落到15倍，現時進一步落到11倍W，3.1倍位置。

早餐飛慢慢落，雖然今場要負頂磅上陣，但對呢匹後上馬嚟講影響不大，今場有力後上繼續入位。

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