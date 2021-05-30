本地練馬師文家良踏入季尾成績明顯冒起，他在4、5月份賽事內合計勝出13場頭馬，最近兩個賽日，更錄得起孖佳績。

文廐今天日（30日）以58倍大冷馬「安承」及6.1倍「都柏名駒」起孖，總結兩駒表現，他有以下評價。

文家良說：「『安承』在韋達馬房時，內腔曾出血，轉到由我接手時，我不敢給予馬兒太多操練，擔心會給馬兒太大壓力，都是循序漸進地做工夫。」

「今場『安承』爆冷取勝，是個大驚喜，可能馬兒由我接手後跑過兩場，熱身已足，狀態已到位，故此今場交出驚喜的表現。」

「至於『都柏名駒』近幾仗輸給強手，今場的對手沒有之前強。」

「今場田泰安出閘後守在六，七位，沒有耗力搶前走，留後展開衝刺，發揮出馬兒的應有水準，我會安排牠多跑一場才歇暑。」

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