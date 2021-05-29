剛周三（26日）兩匹轉倉初出馬「趣怡」及「冰雪奇遇」均入Q，開季後馬主仍要求轉廐，可見心急求勝。

今戰（30日）同類馬有「幸福笑容」、「非凡魅力」及「確妙星」，值得從中揀選捧場。

第三場國際三級賽1600米獅子山錦標「幸福笑容」，上仗同程以頭位不敵「金鎗六十」入Q，搏失後即轉投沈廐，強手已去可坐正。

第十場二班1200米「確妙星」，在港兩次轉配件均爆大冷獲一亞一季，今仗申請重戴交叉鼻箍用意好，轉容廐後三試大閘力磨，有決心即拼。

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