是次專欄想回應讀者關於擇日結婚的問題，不少新人由於2020年新冠疫情的影響下，把結婚的日期延至今年辛丑年。

去年庚子年為「雙春兼閏月」的年份，被視為傳統上的結婚好年，即在鼠年的年初及年尾均有立春日。

惟筆者在2019的報章專欄已公開發表過2020年會發生重大的天災人禍，會出現與喉嚨、氣管有關的疾病，並會引致過千萬人口受到影響，如今亦一一應驗。

2021辛丑年為盲年，代表整個牛年都沒有立春日。

盲年結婚對於婚姻的影響不大，特別是香港女性普遍遲婚，過了適婚年齡的女士反而可選擇在盲年結婚，有「破孤寡」的意義。

不過今年為辛丑牛年，當中「丑未相沖」，因此可避免在農曆六月結婚，以免年月「天尅地沖」的關係而增加將來婚姻的不穩定性。

想在今年結婚的朋友，只需找專業的玄學師傅擇日即可。

筆者一般會根據新人的出世年、月、日及時間來進行配對，及分析將來會遇到的婚姻難題，再為新人選取最佳日子來彌補兩人之間將會出現的問題。

幸運數字為3、5、8、10。

周日（30日）第十場二班1200米「錶之未來」，近兩仗出戰二班同程賽事，跑得一亞一季之佳績。

此駒上仗排12檔大外檔，走上二叠位置望空，雖然屈居第二，但頭馬「速遞奇兵」其後在國際三級賽再出亦輕鬆取勝，反映賽事水準不俗。

今仗強敵「速遞奇兵」不在陣，「錶之未來」繼續由潘頓發揮，有望補中。

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