即將踏入6月份，主要大賽已所剩無幾，季內最後兩項分級賽精英盃（三級賽1400米）及精英碟（三級賽1800米），均被安排於6月20日（星期日）星期日上演。

練馬師方嘉柏表示，於是日田戰攻下第三場獅子山錦標（三級賽1600米）的「達心星」，或有機會與同主兼同廐的「顯心星」在精英盃同室操戈。

方嘉柏說：「『達心星』將甚有機會在精英盃上陣，當然這仍要視乎牠今賽（30日）之後的情況而定。」

「此外，『顯心星』亦會進軍該賽，兩駒屆時有機會同場對壘。」

「我們會看看『達心星』勝出今仗後的情況如何，因現時天氣炎熱，惟如果牠能保持佳態且食慾良好的話，季內牠會再上陣。」

此外，提到今年練馬師冠軍戰，他續說：「我們仍有機會問鼎今季冠軍練馬師榮譽，雖仍有一段時間才可分曉，但我會悉力以赴。」

「我亦相信蔡約翰與我一樣，在這段時間努力爭取成績。」

「總之我會傾盡全力，希望可贏得冠軍寶座。」

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