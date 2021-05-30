華將一哥何澤堯日早前遇上一個小低潮，踏入5月份之後，要在剛周三夜賽才憑「蝦餃燒賣」（丁廐）打開今個月缺口。

然而在月尾時份，何澤堯似見手風回順，今天（30日）的沙田十場日賽，騎者於上半場已大殺三方，豪奪三Win，不讓其師傅方嘉柏專美。

何澤堯於第五場第四班1200米，策騎「合夥雄心」後上如飛，末段逢馬過馬，助蘇偉賢馬房起孖。

「合夥雄心」第三度上陣打開勝利之門，三歲馬先前兩仗均由何澤堯操刀，更曾於首戰一出即入Q，人馬早建立默契。

何澤堯火速戴帽，今季已累積53場頭馬，與排於騎師榜第四位的巴度睇齊。

第五場單Win及組合獨贏A3分別派83元及16元，二重彩派795元。

跑獲第二至四名馬匹順序是「醒旺財」、「世澤歆星」與「蟲草天峰」。

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