星期日（30日）田草十場賽事在B跑道進行，場地掛好至快地牌，度地儀指數為2.72。

馬會表示，如天氣情況許可下，將按計劃在第5場後進行壓地。

睇番最近5月2日同一移欄賽事，大利彎位守內叠前置馬，九場轉彎路程，1至5檔共取其中七Win，而且當中八匹頭馬守前五位入直路建功。

譬如「翡翠鳳凰」一放到底，「天賦威力」、「超速」及「十二馬」等守包廂位建功，留得太後及走外叠馬匹比較蝕底。

今戰列陣馬中，第三場「嘉應之星」三次跑田草B欄非冠即亞，重返福地有力蟬聯獅子山錦標。

另外，第九場「合衷共濟」四次跑田草B欄獲一勝兩位，亦係全場唯一贏過此移欄之參戰馬，抽到2檔好位，放得出有糊叫。

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